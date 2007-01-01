Несколько улиц Калуги останутся без воды 18 мая
О проведении в понедельник ремонтных работ сообщили в водоканале.
С 9:00 до 22:00 18 мая аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома №52 на улице Широкой. Из-за этого низкое давление или полное отсутствие воды возможно по следующим адресам:
- мкр. Подзавалье,
- мкр. Черносвитино,
- ул. Калинина,
- ул. Широкая,
- ул. Пионерская,
- пер. Чичерина,
- ул. Багговута.
Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.
