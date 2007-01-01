Несколько улиц Калуги останутся без воды 18 мая
Недвижимость и ЖКХ

Несколько улиц Калуги останутся без воды 18 мая

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:48
О проведении в понедельник ремонтных работ сообщили в водоканале.

С 9:00 до 22:00 18 мая аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома №52 на улице Широкой. Из-за этого низкое давление или полное отсутствие воды возможно по следующим адресам:

  • мкр. Подзавалье,
  • мкр. Черносвитино,
  • ул. Калинина,
  • ул. Широкая,
  • ул. Пионерская,
  • пер. Чичерина,
  • ул. Багговута.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.

