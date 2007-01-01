Несколько улиц Калуги останутся без воды 18 мая

О проведении в понедельник ремонтных работ сообщили в водоканале.

С 9:00 до 22:00 18 мая аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома №52 на улице Широкой. Из-за этого низкое давление или полное отсутствие воды возможно по следующим адресам:

мкр. Подзавалье,

мкр. Черносвитино,

ул. Калинина,

ул. Широкая,

ул. Пионерская,

пер. Чичерина,

ул. Багговута.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.