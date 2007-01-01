Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
Пониженное давление ожидается в четверг, 14 мая, в северной части города.
Профилактические работы, как сообщили в водоканале, пройдут с 9:00 до 15:00. Напор воды может снизиться по следующим адресам:
- мкр. Северный,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Байконур,
- мкр. Канищево,
- мкр. Терепец,
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинская,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- ул. Терепецкая,
- ул. Московская, от д. 309 корп. 1 до д. 321.
Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.
