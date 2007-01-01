Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой

Пониженное давление ожидается в четверг, 14 мая, в северной части города.

Профилактические работы, как сообщили в водоканале, пройдут с 9:00 до 15:00. Напор воды может снизиться по следующим адресам:

мкр. Северный,

мкр. Кубяка,

мкр. Байконур,

мкр. Канищево,

мкр. Терепец,

д. Лихун,

д. Швейцарская,

часть ул. Тарутинская,

пер. Сельский,

ул. Яновских,

ул. Михайловская,

ул. Сретенская,

ул. Дальняя,

ул. Светлая,

ул. Терепецкая,

ул. Московская, от д. 309 корп. 1 до д. 321.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.