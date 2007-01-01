Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
13.05, 14:32
Пониженное давление ожидается в четверг, 14 мая, в северной части города.

Профилактические работы, как сообщили в водоканале, пройдут с 9:00 до 15:00. Напор воды может снизиться по следующим адресам:

  • мкр. Северный,
  • мкр. Кубяка,
  • мкр. Байконур,
  • мкр. Канищево,
  • мкр. Терепец,
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Московская, от д. 309 корп. 1 до д. 321.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.

