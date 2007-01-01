В доме на улице Постовалова из-за протечки крыши образовалась плесень

Евгения Родионова
13.05, 12:45
Об этом в среду, 13 мая, написала горожанка в комментарии под постом в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в доме №23 в пятом подъезде на пятом этаже каждый год течёт крыша.

— Плесень по всем углам комнат и кухни, - пишет калужанка. - Уже четыре года одна и та же картина и вопрос кардинально никак не решают. Только счищают снег, когда сообщаешь об этом. Просьба помочь в решении вопроса. Из-за этого не можем начать делать ремонт в квартире.

— Если УК не в полной мере выполняет свои обязанности, для проведения проверки обратитесь, пожалуйста, к нам с письменным заявлением, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.

