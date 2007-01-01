На улице Болотникова после капремонта оставили сломанную лавку
На улице Болотникова после капремонта оставили сломанную лавку

Евгения Родионова
13.05, 11:30
Об этом в среду, 13 мая, сообщила калужанка в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №16 на улице Болотникова после капитального ремонта фасада и чистки снега сломали лавки и согнули новую крышу.

— В подъезде огромное количество мошек, которые летят в квартиры, - пишет горожанка. - Зимой промерзает входная дверь так, что открыть невозможно. Все эти вопросы известны управляющей компании, и нам обещали их решить. Ждём с октября, про лавки даже подписи собирали, хотя ежемесячно мы платим по 1000 рублей с квартиры на содержание, а это всё туда входит. Детская площадка вся в мусоре, сломана песочница. Такое ощущение, что про этот дом забыли вообще.

— К нам поступали официальные заявления от некоторых жильцов вашего дома с жалобами на протечку кровли, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - После проведения контрольно-надзорных мероприятий в адрес УК выдано предписание. Выполнение предписания будет проконтролировано нашим сотрудником.

