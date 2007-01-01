В Перемышле отключат электричество
Ремонтные работы пройдут в четверг, 14 мая, с 13:00 до 15:00, сообщили в местной администрации.
В список на отключение попали:
- улица Лесная,
- улица Гагарина,
- улица Республиканская,
- улица 25 лет Октября,
- переулок 25 лет Октября,
- улица Дачная,
- улица Ленина,
- улица Суворова,
- переулок Красноармейский,
- Очистные,
- Ветлечебница,
- Скважина,
- Детский сад.
