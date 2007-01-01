В деревне Будаково уберут залежавшийся на площадке мусор
Во вторник, 12 мая, жительница деревни Будаково Перемышльского района сообщила о проблеме с вывозом мусора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, там уже месяц не вывозят мусор.
— Вот так выглядит мусорка в деревне, это в десяти километрах от Калуги, - пишет женщина. - Уже месяц, наверное, не вывозили.
— Заявку направили подрядчику, - комментирует ситуацию администрация Перемышльского района. - Мусор с территории площадки уберут в течение недели.
