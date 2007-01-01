На улице Константиновых растёт свалка
Об этом в понедельник, 11 мая, сообщила калужанка в комментариях в социальной сети.
По её словам, размер свалки у дома №6 увеличился.
— В прошлый раз на жалобу последовал ответ о предупреждении, выданном ближайшим автосервисам, - пишет горожанка. - Результат на фото.
— Уборку контейнерной площадки проведём в течение двух недель, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
