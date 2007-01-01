В двух домах на улице Суворова заменили лифты
Работы прошли в домах №38 и №160. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Работы сделали досрочно - на 30 дней раньше, чем планировали. В каждом доме полностью заменили по два лифта. Новое оборудование современное, безопасное и удобное.
Сейчас лифты готовят к запуску: они проходят последние проверки. Как только специалисты всё проверят, подъёмники начнут работать.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь