В Калуге плановые отключения горячей воды начнутся 11 мая
Городская администрация предупредила о проведении профилактических работ.
С 11 мая по 22 мая без горячей воды останутся:
- ул. Гурьянова, д.18 к1, 18 к2, 24, 26,
- ул. Московская, д. 299 к 1, 2, 3, 309 к1,
- ул. Учхоз, д. 32,
- ул. Новослободская, д. 20,
- ул. Промышленная, д. 23, 25, 31, 36, 36а,
- ул. Новослободская, д. 25 к1, 25 к2, 31 к1
- ул. Тарутинская, д. 184А с7,
- ул. Дорожная, д. 25,
- д.Лихун, ул. Губернская, д. 25 д/с «Ветерок».
С 12 мая по 22 мая:
- ул. Взлетная, д. 40,
- ул. Телевизионная, д. 2 к1, 2а, 2б,
- ул. Ю. Круглова, д. 3.
С 12 мая по 23 мая:
- ул. Новаторская, д. 32,
- ул. Маяковского, д. 39, 41.
С 12 мая по 26 мая:
- ул. 65 лет Победы, д. 41, 41/1, 41/2, 43, 45.
