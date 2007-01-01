Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге плановые отключения горячей воды начнутся 11 мая
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге плановые отключения горячей воды начнутся 11 мая

Дмитрий Ивьев
08.05, 11:11
Городская администрация предупредила о проведении профилактических работ.

С 11 мая по 22 мая без горячей воды останутся:

  • ул. Гурьянова, д.18 к1, 18 к2, 24, 26,
  • ул. Московская, д. 299 к 1, 2, 3, 309 к1,
  • ул. Учхоз, д. 32,
  • ул. Новослободская, д. 20,
  • ул. Промышленная, д. 23, 25, 31, 36, 36а,
  • ул. Новослободская, д. 25 к1, 25 к2, 31 к1
  • ул. Тарутинская, д. 184А с7,
  • ул. Дорожная, д. 25,
  • д.Лихун, ул. Губернская, д. 25 д/с «Ветерок».

С 12 мая по 22 мая:

  • ул. Взлетная, д. 40,
  • ул. Телевизионная, д. 2 к1, 2а, 2б,
  • ул. Ю. Круглова, д. 3.

С 12 мая по 23 мая:

  • ул. Новаторская, д. 32,
  • ул. Маяковского, д. 39, 41.

С 12 мая по 26 мая:

  • ул. 65 лет Победы, д. 41, 41/1, 41/2, 43, 45.

