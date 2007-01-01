На Грабцево проверят разваливающийся балкон
В четверг, 7 мая, калужанка сообщила о разваливающемся балконе в доме №1 на улице Советской в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, балкон практически разваливается.
— Ходить страшно и опасно, - пишет женщина. - Подскажите куда обратиться?
— Сообщили в УК, которая управляет данным домом, о необходимости проведения охранных мероприятий и устранении указанного нарушения, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции.
