Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Боровском районе промыли канализационные сети
В Боровском районе промыли канализационные сети

Дмитрий Ивьев
08.05, 07:15
В пятницу, 8 мая, областной водоканал сообщил о завершении работ.

Промывка выполнена в Боровске на улицах Володарского, Мира, Петра Шувалова, Ленина, в Балабаново – на улице Дзержинского.

- В общей сложности около 15 км канализационных сетей промыто, - заявили коммунальщики. - При проведении работ использовалось как специализированное оборудование, так и ручной труд. В случае обнаружения сильных засоров в колодцах специалисты вручную извлекали посторонние предметы, среди которых — строительный мусор, автомобильные покрышки, бутылки, камни, игрушки, тряпки и элементы одежды.

