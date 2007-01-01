В Боровском районе промыли канализационные сети

В пятницу, 8 мая, областной водоканал сообщил о завершении работ.

Промывка выполнена в Боровске на улицах Володарского, Мира, Петра Шувалова, Ленина, в Балабаново – на улице Дзержинского.

- В общей сложности около 15 км канализационных сетей промыто, - заявили коммунальщики. - При проведении работ использовалось как специализированное оборудование, так и ручной труд. В случае обнаружения сильных засоров в колодцах специалисты вручную извлекали посторонние предметы, среди которых — строительный мусор, автомобильные покрышки, бутылки, камни, игрушки, тряпки и элементы одежды.