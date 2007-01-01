В Калуге вернули горячую воду на Правобережье

Утром в четверг, 7 мая, прокуратура региона сообщила, что коммунальная авария на Правом берегу Калуги устранена.

- Горячее водоснабжение восстановлено, - подчеркнули в ведомстве.

Трубу с горячей водой накануне прорвало в районе дома №8 на улице Генерала Попова. Из-за этого под отключение попали десятки многоквартирных домов.