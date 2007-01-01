Власти Калуги рассказали, где прошла реконструкция уличного освещения

С начала года установлены 390 светодиодных светильников, проложено семь километров сетей, сообщили 5 мая в администрации города.

Работы проводились на Грабцевском шоссе, дамбе Яченского водохранилища, в скверах Содружество и Байконур, на улицах Подгорной, Стеклянников Сад, Спартака, Удачной, в переулках 1-м Черносвитинском и 6-м Удачном.