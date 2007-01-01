Власти Калуги рассказали, где прошла реконструкция уличного освещения
Власти Калуги рассказали, где прошла реконструкция уличного освещения
С начала года установлены 390 светодиодных светильников, проложено семь километров сетей, сообщили 5 мая в администрации города.
Работы проводились на Грабцевском шоссе, дамбе Яченского водохранилища, в скверах Содружество и Байконур, на улицах Подгорной, Стеклянников Сад, Спартака, Удачной, в переулках 1-м Черносвитинском и 6-м Удачном.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь