Во дворе на улице Московской оставили строительный мусор после ремонта
Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.
По её словам, мусор лежит возле дома №125 на улице Московской.
— В доме напротив закончили ремонт крыши, - пишет женщина. - Пускай убирают за собой этот беспредел.
— По информации УК, работа еще не закончена и не принята, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - Ориентировочно на следующей неделе строительный мусор будет убран.
