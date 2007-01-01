В калужскую деревню провели газ
В калужскую деревню провели газ
Уличный газопровод построен в населенном пункте Савинск Козельского района. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Протяженность этого газопровода – полтора километра.
- Создана техническая возможность для газификации около 30 домовладений, - подчеркнул министр.
