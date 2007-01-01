В Калуге установили новые мусорные контейнеры
В городе продолжается работа по модернизации инфраструктуры обращения с отходами, сообщил 29 апреля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Он опубликовал список адресов, где контейнеры поменяли:
- ул. Вишневского, д. 4,
- ул. Вишневского, д. 8,
- ул. Вишневского, д. 11,
- ул. Вишневского, д. 19, к. 1,
- ул. Анненки, д. 34.
Всего обновлено пять контейнерных площадок и заменено 24 контейнера.
