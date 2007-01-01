Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге установили новые мусорные контейнеры
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге установили новые мусорные контейнеры

Дмитрий Ивьев
29.04, 15:00
В городе продолжается работа по модернизации инфраструктуры обращения с отходами, сообщил 29 апреля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Он опубликовал список адресов, где контейнеры поменяли:

  • ул. Вишневского, д. 4,
  • ул. Вишневского, д. 8,
  • ул. Вишневского, д. 11,
  • ул. Вишневского, д. 19, к. 1,
  • ул. Анненки, д. 34.

Всего обновлено пять контейнерных площадок и заменено 24 контейнера.

