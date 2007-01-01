В Калуге установили новые мусорные контейнеры

В городе продолжается работа по модернизации инфраструктуры обращения с отходами, сообщил 29 апреля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Он опубликовал список адресов, где контейнеры поменяли:

ул. Вишневского, д. 4,

ул. Вишневского, д. 8,

ул. Вишневского, д. 11,

ул. Вишневского, д. 19, к. 1,

ул. Анненки, д. 34.

Всего обновлено пять контейнерных площадок и заменено 24 контейнера.