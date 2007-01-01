Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области вернули электричество в пострадавшие районы

Дмитрий Ивьев
29.04, 11:07
В среду, 29 апреля, об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Ранее после метели 27 апреля аварийные ситуации возникли в Жуковском, Тарусском и Ферзиковском районах.

- На данный момент все технологические нарушения в сетях 6–35 кВ устранены, - прокомментировали в Минстрое. - Энергетики продолжают в оперативном режиме отрабатывать индивидуальные заявки потребителей в сетях 0,4 кВ.

eyJpdiI6IjB6VDFTR3ZrclFSdElndXRmclpPUmc9PSIsInZhbHVlIjoiTnpzRHM4MFdyYVljN2ZnYkU4TTY2ZUtzQ2FRcUMvb2tyVGVQYmhBYVVmd3g1M2hyREJrTGZqL1hhc2V5aUNXMzEvWGJjZW1oWDhnR0R1c2dmUDFnenprUDM1NFV1bFZLUFBFTzNGNXZpTzc5Q25TQms3ZmZWSEFQWDBMN3pPZHY4d2JaT0NpOUdwQUdjaENJb2MrK2pWUGtmdGl4WHFIQjhNaUxoNVdzcWRsQ25ITDNRTUU4ZDlWRHF2Tnl3OUlUc0o3MXMvRko2NC9JbFUvVWRFbVcvR2h0b0ZHeDJhTlQ2RlQ0SzlHVGhDUnQ4QlNneFBJMmZaTDZmQ2o5ajlrM0M3emI2Vm51eHd5Y0pPdExwSHV3aU1yK1hLNUlYOWhjcEhxUndNaFUvUW5JUldFM1lsR2YwTUx5MzZjYmNMQTZRVUkvWG80ZWd2TURyTVRmM2J2aStLbmJTREk0Vmg1dHRzeHF5eVVhejVsMDl0RkIwN3Qwc1BzUmZqWi9YWUtxa0ExSU9jS1IxZXZ3N0lWeHBoUXIzVWU4a0h0REhGT3M4Mk1UV0JvVW5hTXNBYXVTMzV6Qlc2WmxoY0pFdW5YeiIsIm1hYyI6ImVmOTcyNjZiNGZlNTFlZjRmMzZkOWVjMmI3Njk3M2Q5NjIxYTc2ZmI1NDUxNjBiZTc2MGQ4ZGE5ODExY2VmMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ing4MzhYWVhEQmQrLzFXaDFHUHV0elE9PSIsInZhbHVlIjoiWUVqRTJsOXE1MVphZkRnWkdoNnUxYlF4Y1h6WjAzdEFsZEozZEZKY3dIU012QmZ5eVBSakxwQVFyc09zMVNDZUlNaHZMazlTUyt5WW04bjlrZ1dZU3ZNSXpSUXVQd0UyR0Y5c0JRaXRNam5hbUZGbXY5VGFYTVJvQVgrQnpQbnBYU3hURTB1WUFIMzhEQTJ1Y1NaZDNuM29GVHJwS0liM2J2MUFMVzBQS1BRMWw5MDQrM2h2OWxrU0RJaWRFUkNNS1ZaQzROVEZBckIxOFFRWUNaOHhDa2l0YjF0NnlEQmNmdVdGQUFSeUFLMmxTV0I2TUtONnE4RTM3R1ZCamhMS2luaE9vOW1YSFlWTXVkeklMdWVjZFRTYys5NFYxb3NqM1hJYXpxUlUxSm9aTVpMMDlCbnpMMDBQWU1aY0Q1MDBFbTZBSzArQzVRL01paEcyOVI4R2VDMDZ5RUhJRmphN2NOSzg5TjV2N0Rjb21oSXNSTGg4d094Z2E0RTl4VnhkbHRrdVFUN3ptclZTQ1JITGMrQXZmL3dOakxBOHJuNHRLWkRaWWZzY2tIem1CWEg0cWt1NnhXUHdMWnc1b0lMaEJ0VHdQVmxZR1gzQi9ZZ2YzYzZDWERNd3BvZlR4Y3V2UXlycGlPWGZKOEZlckl1Wkc4bmxreHBnUXlOMEFqbXpaTG5DTzAvRzVoczk1bU5XdlZZcTR0TVlYZU1GZDlKTkZycksrY3RqUlFtM1p0N2F4aFJ3Qkg4MWtSclpGVEl4eEZrOGFISitlcUl3TnhqRVc2TWtITXREelpXUDlTc3dSM1Aya29XOVFUS2p6UTN4R0tlSjUrdnR5ZStnSUdPMSIsIm1hYyI6IjljMDc0YmU1NGRlYzkzMmNhZGJiZjIwODhlOTZhMjgxZjljY2RlODQ5MTU3N2E1MDcwOTZiMTlhOTFkNDEwOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
