В Перемышльском районе образовалась свалка вокруг мусорных баков
Недвижимость и ЖКХ

В Перемышльском районе образовалась свалка вокруг мусорных баков

Евгения Родионова
29.04, 11:30
Об этом в среду, 29 апреля, сообщила жительница Перемышльского района в социальных сетях.

По её словам, свалка между домами №1 и №2 по улице Дачной от нового детского сада.

— Свалка уже на постоянной основе, - пишет женщина. - Также (справа от площадки на фото) вдоль всей улицы Дачной лежат спиленные ветки.

Сегодня в течение дня направим заявку на уборку спиленных веток, - комментирует ситуацию администрация Перемышльского района. - В рамках контракта на всей территории административного центра начали вывоз негабаритного мусора. В ближайшие две недели мусор с контейнерной площадки будет вывезен.

Новости по тегу
жкх
