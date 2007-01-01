В Малоярославец вернули воду
Ремонтные работы завершились вечером во вторник, 28 апреля.
Коммунальщики завершили переключение водопроводной сети на улице Чистовича.
- Немного задержались, так как долго сходила вода и не могли приступить к сварочным работам, - прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов.
Он выразил искреннюю признательность всем работникам городского УМП «Водоканал».
