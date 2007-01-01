В Калуге назвали причину перекрытия улицы Герцена
Во вторник, 28 апреля, там закрыли проезд в районе перекрёстка с улицей Суворова.
- Произошел провал магистрального канализационного коллектора диаметром 400 мм, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - Глубина залегания коммуникаций в этом месте достигает четырех метров. Специалисты водоканала оперативно огородили аварийный участок.
Ремонт ведется методом горизонтально-направленного бурения.
- Это позволит заменить трубу без разрытия траншеи и сохранить дорожное полотно, - пояснили коммунальщики.
