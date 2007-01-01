Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге назвали причину перекрытия улицы Герцена
В Калуге назвали причину перекрытия улицы Герцена

Дмитрий Ивьев
29.04, 08:50
Во вторник, 28 апреля, там закрыли проезд в районе перекрёстка с улицей Суворова.

- Произошел провал магистрального канализационного коллектора диаметром 400 мм, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - Глубина залегания коммуникаций в этом месте достигает четырех метров. Специалисты водоканала оперативно огородили аварийный участок.

Ремонт ведется методом горизонтально-направленного бурения.

- Это позволит заменить трубу без разрытия траншеи и сохранить дорожное полотно, - пояснили коммунальщики.

