В Калуге назвали причину перекрытия улицы Герцена

Во вторник, 28 апреля, там закрыли проезд в районе перекрёстка с улицей Суворова.

- Произошел провал магистрального канализационного коллектора диаметром 400 мм, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - Глубина залегания коммуникаций в этом месте достигает четырех метров. Специалисты водоканала оперативно огородили аварийный участок.

Ремонт ведется методом горизонтально-направленного бурения.

- Это позволит заменить трубу без разрытия траншеи и сохранить дорожное полотно, - пояснили коммунальщики.