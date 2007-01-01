Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жителям Козельска не стали полностью отключать воду
Жителям Козельска не стали полностью отключать воду

Дмитрий Ивьев
28.04, 15:20
0 295
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 28 апреля, продолжается второй этап плановых работ по переврезке нового участка водовода в селе Бурнашево Козельского муниципального округа.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федеральной программы 2026 года по модернизации коммунальной инфраструктуры в части капитального ремонта водопроводной сети от камеры в селе Бурнашево до часовни в селе Клыково Козельского муниципального округа.

- В настоящее время работы проводятся при пониженном давлении, без полного отключения абонентов. Однако вода может отсутствовать у жителей верхних этажей многоквартирных домов, - прокомментировали в водоканале.

Воду в дома обещают вернуть вечером.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRzYzNwQmdJWnF0cTRzRFhGYVBpeUE9PSIsInZhbHVlIjoiYzFLb2JhTGw1WmpnZ1JHckNCdi9Dc29IZEFwN2hNZVdiR2s4OUcxSjN4ZjY0TEhzL294aHE2MzhDU0duSkRyWmV0Uk50RXArQ2FXQ3BvOXhiS0lkclE0WUtaVHdyWjUrUTF2UnlkWXByeHQwMHEvdTRYOG1WZzNlNngzbVRqYTM1MjZxZ3Y5YnVwL29aL0h3L1pDWUZEZEQvZVlncXJhaHdNVjRlL2JOSmJsZ1kvdWg2ekxWeEkxdTBZK3J0RUJhbWI1YjFTeCtGQ0M1YWJuQ3NoWUlHNk82RjAxcERxbmgrWjg5ZzhJQWJHaFhUZ0tFR2ZHUWpQUU5sMCtzZjliVEFDdldNYkpVUE9IR3lZSGJnQktZQTd2MDdCUHpGb2lVdXgyQ2E4RWZFaC9LUmwrL2gyT2NoM1hUd0lFZEduU2hWUVdxNWpIN0VQc2NmNFVPMWlrMXNkS0tpbFlwM0NGYXB5N2pvdXIxMjZpQUY3TXRZNEZUSzRoMXUwR1RsTGZEbWR1M2Yvd1NYMURVakNMbStLZ3l4T2JTM21uNzI4TURobitGR21xZXp5VjZETmcySXlFQnJLU3pQRmhBS2tVaSIsIm1hYyI6ImY4NmIzMTZkMDFhYTVmYTkzN2YwZjcxNzJhNDBmYTAxMzg1NWJlNGQ2OWZlM2E2OWFhMDc4YzQ3ZDZjOGM4OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFIUGZUUnIwbVhEWWluS0tWT1lGN2c9PSIsInZhbHVlIjoibk9CYzFZRVRXYktqdS9TcDEwMmZiMHZxUWU3SDBKaUxoNzFNWnNqNEQrWm1KQVdoSlhhWHV1bmNaNHdtdU4vVWpiVXVyRk9zVEhDemU0VlBHMjU2amp5VkxDN2JPemp5MkNycE5ZTitOQkk5eXNRdEdTWlgrVDZjUzY3Vm5LNmNJcXZPZVl0MTM4SVk0MEwrTldkYnpwcTJXS3I0c1ptL1VuZ2YxQWd5MXpuVDQ3SjJmeTBFU253YUMwYXNSekRtTUt3Vm1wdW5UZmUrWStBUTAwS2VNSzBGTmhnU1ZJNU5XT3A0S0gwMm9id2o0NEJYOEZSaENnekYxelJIaWJTcTRobWNueTdSZTNTV1BRSmJRS210MzA1Y1Z4dGFhek9zUkVTTThKeGFMcURUQ2x1VDArREpwdFlmbHFVazZaQUtUUEU3b0VaYTN0d0RodjZiRVVuWHVDNXFCdGtISWtrNHRVeURDMGwzV1JxbGRteDJidE9RblBlSVF4amptWDBhZWxxSVJNZDZKcE1wRE1XRXQ4dGxIUUxvMk0vQzR1VStCdkE2Y3FUTnBkS0NPTEE3YmUydTM1VTRaUVJYNVRoTzRNTlhCelR0Tmc0NmFVWDhpUzU4NE9RdXZocEtsRHFIZlBaZGpuMnVtdEtRaGFJRlNNdjVjY0hTc1BQZ3NOZGdraWZlaHc1Skt2cTFTQUIyZURXUllOUDRQbjN2QVE2MzR3a2dVamV0T0d0eE83K05RbTRpY1V3NVpIcksrK2FtakVscGRLcE93ckR5c3lIS0kxV2kyL1lrcUR3QkFha0dRcG0wa2E4aVdycHZWS3BDbXdoazN0QnhoTWtMRExXZCIsIm1hYyI6ImEwZWFiNTYyOGYwNmYzY2EyNWU1MWQ5NzAxZWE5NjI0Mjc1MmQ1ODg2MjkwMGFiOWNiYzQzOTNmNTFmOGRhMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+