Жителям Козельска не стали полностью отключать воду
Во вторник, 28 апреля, продолжается второй этап плановых работ по переврезке нового участка водовода в селе Бурнашево Козельского муниципального округа.
Мероприятия проводятся в рамках реализации федеральной программы 2026 года по модернизации коммунальной инфраструктуры в части капитального ремонта водопроводной сети от камеры в селе Бурнашево до часовни в селе Клыково Козельского муниципального округа.
- В настоящее время работы проводятся при пониженном давлении, без полного отключения абонентов. Однако вода может отсутствовать у жителей верхних этажей многоквартирных домов, - прокомментировали в водоканале.
Воду в дома обещают вернуть вечером.
