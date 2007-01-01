Жителям Козельска не стали полностью отключать воду

Во вторник, 28 апреля, продолжается второй этап плановых работ по переврезке нового участка водовода в селе Бурнашево Козельского муниципального округа.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федеральной программы 2026 года по модернизации коммунальной инфраструктуры в части капитального ремонта водопроводной сети от камеры в селе Бурнашево до часовни в селе Клыково Козельского муниципального округа.

- В настоящее время работы проводятся при пониженном давлении, без полного отключения абонентов. Однако вода может отсутствовать у жителей верхних этажей многоквартирных домов, - прокомментировали в водоканале.

Воду в дома обещают вернуть вечером.