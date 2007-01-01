В Жиздре создают песчаное основание для очистных
Во вторник, 28 апреля, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- На объекте подрядчик приступил к устройству песчаного основания. Это важный этап подготовки к дальнейшему строительству, - пояснил он.
Далее запланированы устройство подбетонки и поставка арматуры для плиты основания. Кроме того, уже заказано и оплачено технологическое оборудование.
