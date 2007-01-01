Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново занялись модернизацией КНС
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново занялись модернизацией КНС

Дмитрий Ивьев
28.04, 11:15
Работы ведутся на улице Лесопарковой.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил глава района Геннадий Ананьев.

- Здесь будут установлены насосы повышенной мощности для эффективной перекачки, а также смонтируют корзины для улавливания крупного мусора — это повысит надёжность системы и снизит риск засоров, - пояснил он. - После завершения модернизации к обновлённой инфраструктуре подключат и строящиеся дома.

Новости по тегу
жкх
