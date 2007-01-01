В Людиново занялись модернизацией КНС
Работы ведутся на улице Лесопарковой.
Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил глава района Геннадий Ананьев.
- Здесь будут установлены насосы повышенной мощности для эффективной перекачки, а также смонтируют корзины для улавливания крупного мусора — это повысит надёжность системы и снизит риск засоров, - пояснил он. - После завершения модернизации к обновлённой инфраструктуре подключат и строящиеся дома.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь