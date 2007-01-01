В Малоярославце занимаются стыковкой водопровода
Работы ведутся на улице Чистовича во вторник, 28 апреля.
Ситуацию прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов:
- Приступаем к стыковке трубопровода. В рамках подготовки к новому отопительному сезону будет заменено 720 п.м. трубопровода. Это позволит улучшить качество водоснабжения в городе. Работы выполняются согласно заявленному ранее графику.
