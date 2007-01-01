На улице Мелиораторов после капремонта оставили строительный мусор


На улице Мелиораторов после капремонта оставили строительный мусор

Евгения Родионова
28.04, 13:00
Во вторник, 28 апреля, калужанка рассказала о замусоренной территории возле дома №9 на улице Мелиораторов.

По её словам, после капремонта вокруг дома оставили мусор.

— В конце прошлого года у нас был сделан капитальный ремонт кровли, после которого вокруг дома остался строительный мусор, - рассказывает о проблеме горожанка. - Мы ждали, что его хотя бы сейчас, весной, уберут, но он до сих пор на месте, и мы в основном проживающие здесь пенсионеры и инвалиды, вынуждены по всему этому ходить.

— По информации УК, завтра проведут уборку придомовой территории.

