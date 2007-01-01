Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Газ провели в две калужские деревни
Газ провели в две калужские деревни

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:33
Завершено строительство газопроводов в населенных пунктах Марьино и Гранный Холм.

Протяженность новых сетей - пять километров.

- Это возможность для более, чем сотни домовладений подключиться к голубому топливу, - рассказала 27 апреля глава Козельского района Елена Слабова. - Еще один шаг к комфортной жизни. Теперь дело за подключениями. Жители могут обращаться с заявками на газификацию своих домов.

eyJpdiI6Im8raGNVZ2RmVkNZaWlZY1NQeFFmTFE9PSIsInZhbHVlIjoiYkFvemdaWThiNmpOazVVWTZjYjZVc1QxS0tWR0Y4QnE3alZhQlZXRDJmaEpFTFlXYUlPb3F1VTh6Ung4eU5RbFd6ZkhWbm0reUFLTUo1RzFRUHFUOHhOb3UzOW8xVWVsNmFQUlVYMnZPbWR0V2ZRZEtuK09FVGlTeVRYdGNiWFlWdUdQS1dyRWhCd0NueFNPZDFRZkd3dFJkT0ZRSlJtUmNmUkJiYm53Mm5MRHpIemF5bm1RSG9sY3FUTHhXSnkyK3Eza0JmR1lqT0dPM0M1Q0tZOTFYM3ZSaG03MDhjeGZRTG1peGN1Z0UrQ1E1QjcraXRGS1padytyU005bVp3U05teGNlUXhhb0N0QU1HRUg4bHRDYzVRUEUxL3ROVzdLM1pnSi9MazBPVUxmWEV0R0xBVVhDQXRkVWgrQkNNZmI5ZmhRN1VRa0ZwVEE1TmJyNElVOVB0Q0VLZWlEdTFhSnRBdDZTaTMxMVh3S0VnQUc4WDdYdjA3K0JHVjJBWGw5QkZ2a1MzcWlOSGo4RUZpY2NHSU42Q1JMdDJQS0NzajltNWhjTGFxdXVHTGU3N09MVVFLNlk4d0lRdmNxWGU2SSIsIm1hYyI6IjM0NDJhNTQxNDJiNjk2OTU2YjBmZDVmZWY0ZTIxYjI4MTM2M2Y5YzlkMmVhMzFmY2NkZmQ5Nzg0OGE4MjE3ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjBDL2Ywd2RITDJmK2RwV0o3VUJ0d3c9PSIsInZhbHVlIjoidkE0bHNWTkNhT0w4eUU3MU04WnN0U2RDYWZjVjB3eVlkeFo1ZlI1S2lkdFBvMUxRcW9pcXBJR0hGVzF4Qyt0dW40UFY1Tjh0TWVOQ1FFb0xML1VWRkU5ZFlUMGdkd0FiNUhFN2w4RzJndmUxRWV1OUdtblArK2NrVHFZYUZMSzB6eU5XWWhkcW5IZllLRWtkVGtYSUMzWGFkUy9BYUZvSUlDdGlwZGNzV0MwYmlJck5scWZWVlNvNU5GZis0RlhoKzdNR01SbVJwaDRVaWpzeHZiL3RaNFVNV3VtZnkwN3lESmIycnUyMUdxdWY0YXZDcGxzK0FhMWhKZVE1MUt2U3RTREtiOXZuMlEwd3p3TGRnRjBsTTJZVktZUVErZ2VpeVluenQ5ajY0T2ZNSnFTeTJ1d1VsVHoyK0grRE5URGZmc3UrU1lsK0sxOXhFWWRyckJGVnhHeEZxdFNGSC9Tb2NOZDFudHY5MGxKaHFyYmg5SWkrNkNhSjUza3NNNG5SN0V0OVFXMTF3RCtyN0plTmgvVUFhWXlIUWFTWnZzUjZiMEdLc3ZCZkhGRjlibkJEQm5KdVpyWmFpa1F4cHFkdFc2dExrQzFYMXBnK1RBUWZRb3JkanMwZ2RIUnBUc1hIQ2g0QnpCL1VrVzBIRGRWcytWVTdpVm1aRjkzYWdLZzVLa3JUbVBiZndJOCtPOVY3UkNDbEowZjY0OTB0VEF4cW92OURFTWoyekxKTGJob3pVbHg1ekRISENuZlkza01FWHhkMUgwVk8vUC9XYWJCUyttM0xJZG40U20xOVhrTFkrK1dQYlQ4d1RldmNxRm5Tb0VIMnd2TSsveGozYnFiNCIsIm1hYyI6IjgxZDVlYzkyY2U0YWIxZWNkN2M1NjA1OTM5ZmM0NzU0N2QwMDE2NTUzNzU1YTE3MGM4OTU0ZGYxOThmMjUwODEiLCJ0YWciOiIifQ==
