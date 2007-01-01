Газ провели в две калужские деревни

Завершено строительство газопроводов в населенных пунктах Марьино и Гранный Холм.

Протяженность новых сетей - пять километров.

- Это возможность для более, чем сотни домовладений подключиться к голубому топливу, - рассказала 27 апреля глава Козельского района Елена Слабова. - Еще один шаг к комфортной жизни. Теперь дело за подключениями. Жители могут обращаться с заявками на газификацию своих домов.