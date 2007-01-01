Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Малоярославец ждут проблемы с водой
Недвижимость и ЖКХ

Малоярославец ждут проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:01
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 28 апреля, проходят работы на водопроводной сети в районе улицы Чистовича.

Из-за этого до 18:00 в районном центре могут наблюдаться проблемы с водой: либо полное отсутствие, либо слабый напор.

- Просим осуществить запас воды на период производства работ, - заявил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+