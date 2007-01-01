Малоярославец ждут проблемы с водой
Во вторник, 28 апреля, проходят работы на водопроводной сети в районе улицы Чистовича.
Из-за этого до 18:00 в районном центре могут наблюдаться проблемы с водой: либо полное отсутствие, либо слабый напор.
- Просим осуществить запас воды на период производства работ, - заявил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
