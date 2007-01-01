В Козельске опубликовали график подвоза воды на время массового отключения
Во вторник, 28 апреля, во всем районном центре не будет воды из-за ремонтных работ с 7:00 до 19:00.
Областной водоканал опубликовал график подвоза:
- Районная больница – 14:00,
- Школа-интернат – 14:20,
- Ул. Чкалова, 9 – 14:40,
- Ул. Чкалова, 24б – 15:00,
- Ул. Чкалова, 62 – 15:20,
- Ул. Чкалова, 82а – 15:40,
- Ул. Чкалова, 65 – 16:00,
- Ул. Чкалова, 73 – 16:20,
- Ул. Гагарина, 11 – 16:40,
- Ул. Веденеева, 44 – 17:00,
- Ул. Заводская, 13 – 17:20,
- Ул. Достоевского, 2 – 17:40,
- Новое Казачье, ул. Новая, 10 – 18:00,
- Новое Казачье, ул. Новая, 36 – 18:20,
- Новое Казачье, ул. Буканова, 37 – 18:40.
