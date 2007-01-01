В трёх районах Калужской области отключилось электричество

После метели аварийные ситуации в понедельник, 27 апреля, возникли в Жуковском, Тарусском и Ферзиковском районах.

Ситуацию прокомментировали министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин:

- Ремонтные работы будут вестись энергетиками непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды жителей региона, - отметил он. - К устранению последствий привлечены 43 бригады «Калугаэнерго»: 219 специалистов, 51 единица спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 2,3 МВт.