На Грабцевском шоссе после ремонта крыши оставили мусор
Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.
По её словам, возле дома №48 на Грабцевском шоссе не вывезли мусор.
— После обрушения крышу отремонтировали, - пишет женщина. - Это было около месяца назад, а мусор управляющая компания не вывезла. Отреагируйте, пожалуйста.
— Передали требование в УК о необходимости вывоза мусора, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.
