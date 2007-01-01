Калужская область закупила 642 мусорных контейнера
Среди них 300 металлических контейнеров, 330 пластиковых и 12 бункеров, сообщил в субботу, 25 апреля, министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Оборудование распределят по разным районам области.
- Это позволит усилить систему вывоза отходов, повысить удобство для жителей и снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, - рассказал Лежнин.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь