В микрорайоне Турынино-3 выясняют, кому принадлежит замусоренная территория

В четверг, 24 апреля, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, территория на улице Советской очень замусорена.

— Скоро майские праздники, а на улице Советской в Турынино-3 даже конь не валялся, - пишет мужчина. - Точнее только его не хватает среди этого мусора. Никто ничего не убирает.

В Управлении городского хозяйства сообщили, что направили информацию в административную комиссию. Будут выяснять, чья это территория. Для ускорения процесса жителям рекомендуют обратиться к своему территориальному представителю.