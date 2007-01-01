В микрорайоне Турынино-3 выясняют, кому принадлежит замусоренная территория
В четверг, 24 апреля, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи.
По его словам, территория на улице Советской очень замусорена.
— Скоро майские праздники, а на улице Советской в Турынино-3 даже конь не валялся, - пишет мужчина. - Точнее только его не хватает среди этого мусора. Никто ничего не убирает.
В Управлении городского хозяйства сообщили, что направили информацию в административную комиссию. Будут выяснять, чья это территория. Для ускорения процесса жителям рекомендуют обратиться к своему территориальному представителю.
