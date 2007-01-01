В микрорайоне Турынино-3 выясняют, кому принадлежит замусоренная территория
Недвижимость и ЖКХ

В микрорайоне Турынино-3 выясняют, кому принадлежит замусоренная территория

Евгения Родионова
24.04, 17:39
467
В четверг, 24 апреля, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, территория на улице Советской очень замусорена.

— Скоро майские праздники, а на улице Советской в Турынино-3 даже конь не валялся, - пишет мужчина. - Точнее только его не хватает среди этого мусора. Никто ничего не убирает.

В Управлении городского хозяйства сообщили, что направили информацию в административную комиссию. Будут выяснять, чья это территория. Для ускорения процесса жителям рекомендуют обратиться к своему территориальному представителю.

eyJpdiI6IkhTNXQ4RExHekVtZnQ4ZzBvdkN3dEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2xSUUxmcWRhSlZuSXY4a05vNHUzY1JYVDAxbk9TazRIZGJwUXVpcWNtajhwK2lIdFhXaXdYZ0NTQjBWMFUvV1dOaDVYSW5ESzNtYXlpc0JFdFFmZWZyNkZNSzdMY0pRbDZEa3dwc3d2S0RqNWgxSFFiYzI4ekNqZ0FLUm1xc0lld3JVUUk0YzRFMUo0NG5CaTVlU1I2eVc1VEtvbEdCMkFNaThzYmVCYUM3cWNBK0JiS3JISkxtWWJTNy9LT3diKy9SeWR5cjFJenQvVmludVY1b3FWMzR6UlpvbFkwMWFTTkQrMUk5YlB3dVorejl5NmNsSm4rcjVTK0xMU095Uk5FaVBVNk5YNWxEekhUU21XeFAweWJrNW54TnZNdWxXOVR4cS9xbzZBa3FTSzhGS1gvMXNHTGQ2WHNLTUZ1VGJkQ1dBdkxnTHZobHR1em1aejFDck1BeXExVGNjZG5yRXQvWlNRakpFeDVMR0NoSW9zRzdoTFZjTmtqSWhhN3ZxbUhUaXk3dkE3emY4WHc1U1dJWlVVd1FsYU13dDVFbE91dDA4RDMzNjBxYU5wNVpnTTV5TkUrcWl6ZFFLZTdsVSIsIm1hYyI6IjA0MjJhNDY3NTNkNTFmODg1OWU5ZDEzMmU0YTEyMGE5OTZiNjJhYjdmZDE0ZTQwMDIyYzM3NTcwNGNhMWE0MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldqREZxUVhtK1k1OTQ4a3RvekFVU3c9PSIsInZhbHVlIjoieEhJM3Ryd0FZWkJ5ZWx4dEdsSUx1blVSdGNsWUdOeW8wUUo4K0M3b3grRE9hWERicWVJSW0ydHhFdHlkVVY2dDV4T3JQZm9EQWIyUFF5eVpRSTRmampZUmMrdktkNHF6dXpLMndRdm43NXpqZGt5Y0MrSjcySCtNSlduOTZrdmh6cTBYaUFVd2lnbHBJOEkvdTdleGlVQU1LRkFSUFZyMGw4bHRHYUhzR09YRnlpeHlHM21tUEhvUGlXeDAraS9NelZ0aFZsZ3BjbnVXbUYrRy8xUlVGTU92VFRQMVllOUlQdStVd0hGdVJaaWp4OVVoRXBiOUJJcnFmZUF6Snd4NnpZNFNZUGRVY2VYOUFmNmRaY1ZXVlBtZmZtdlAwYWptcS82MUFqYTZINjZKV0wycmVOaytERTE1RGJNRDBiS3haYkpqeWtVa25LdGdFS1R5Y1NBblpjUDZ1dHdzNGdsaWNHa0xpc2VaQ3pDQkdYWVZkUVBaNlQxQmhtUUVKK0tGSE9uZ25ZMmZXS2JaS2hybTQvTEhnMnhPbXhGVys2elFDNzhvb29taktDOE83WmNXbENsanR6RGVFZzlCY0U0dGFoOFU0b3N1YThnbkdkcExlbEZXcEJLWDlRZ2tRQmtOSjQ4ZjBTcmQrMHdvYVpBaWpSTERvbkdrVk1aSjNFM1hXQU0xS3I1aGZjemllcFN5VUNTMDEwZVc3YkZld21oZ0FucldWSEhVSzBTU3F4U0l2QlpveHRkSS92OFRWN292Q2h6d0lvM1EwL0pjejVZOTJlYmRKam5keWYydlRmaVJhVVByVHMxSXZ2bE85NEdoMTRFU205dThkdS9IR2ZnVSIsIm1hYyI6ImJkM2M3NzQyZTZiZDExYzg4ZGJjODY5ZGRkNjdkZTAzYjcyOGU1MDVlNDgzOTNmNWMwYWVkYzAyMzE5ZTYzY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
