Ситуацию с канализацией в Воротынске назвали критичной
В поселке наблюдается резкий всплеск засоров, сообщили в пятницу, 24 апреля, в областном водоканале.
Огромные мотки влажных салфеток, которые не растворяются в воде, забивают насосное оборудование канализационно-насосных станций.
- Особенно критичная ситуация сложилась на улицах 50 лет Победы, 70 лет Победы и Кожедуба, - заявили коммунальщики.
Они призвали жителей Воротынска не выбрасывать влажные салфетки в унитаз.
