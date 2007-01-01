Ситуацию с канализацией в Воротынске назвали критичной

В поселке наблюдается резкий всплеск засоров, сообщили в пятницу, 24 апреля, в областном водоканале.

Огромные мотки влажных салфеток, которые не растворяются в воде, забивают насосное оборудование канализационно-насосных станций.

- Особенно критичная ситуация сложилась на улицах 50 лет Победы, 70 лет Победы и Кожедуба, - заявили коммунальщики.

Они призвали жителей Воротынска не выбрасывать влажные салфетки в унитаз.