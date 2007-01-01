Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Ситуацию с канализацией в Воротынске назвали критичной
Ситуацию с канализацией в Воротынске назвали критичной

Дмитрий Ивьев
24.04, 16:36
0 278
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В поселке наблюдается резкий всплеск засоров, сообщили в пятницу, 24 апреля, в областном водоканале.

Огромные мотки влажных салфеток, которые не растворяются в воде, забивают насосное оборудование канализационно-насосных станций.

- Особенно критичная ситуация сложилась на улицах 50 лет Победы, 70 лет Победы и Кожедуба, - заявили коммунальщики.

Они призвали жителей Воротынска не выбрасывать влажные салфетки в унитаз.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+