В Калуге занялись реконструкция водопроводных сетей
О проведении работ в пятницу, 24 апреля, сообщили в администрации города.
Трубы заменят на Грабцевском шоссе – там участок протяженностью 1650 метров.
Также работы ведутся на улице Путейской, где собираются поменять больше двух километров труб.
Все работы коммунальщики планируют завершить к лету 2026 года.
