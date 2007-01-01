На улице Плеханова бросили раскопанный асфальт
Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.
По её словам, возле дома №75, корпус 1 на улице Плеханова два месяца назад раскопали часть асфальта.
— Провели работы и бросили, - пишет женщина. - До сих пор не заделали. На просьбы заделать и убрать за собой не реагируют. Просим оказать содействие в проведении дорожного покрытия в нормальное состояние.
— В следующем месяце во дворе запланировано начать капитальный ремонт тепловых сетей, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - По завершении всех мероприятий двор будет благоустроен.
