Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На улице Плеханова бросили раскопанный асфальт
На улице Плеханова бросили раскопанный асфальт

Евгения Родионова
24.04, 13:15
0 509
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.

По её словам, возле дома №75, корпус 1 на улице Плеханова два месяца назад раскопали часть асфальта.

— Провели работы и бросили, - пишет женщина. - До сих пор не заделали. На просьбы заделать и убрать за собой не реагируют. Просим оказать содействие в проведении дорожного покрытия в нормальное состояние.

— В следующем месяце во дворе запланировано начать капитальный ремонт тепловых сетей, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - По завершении всех мероприятий двор будет благоустроен.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
20%
0%
40%
20%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+