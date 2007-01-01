В центре Калуги начали ремонт теплосетей

Работы ведутся в районе дома №12 на улице Вооруженного Восстания, а также на Дзержинского, 4-6, 15-17 и 1/46, сообщили в пятницу, 24 апреля, в управлении ЖКХ.

- При капитальном ремонте тепловых сетей в настоящее время используются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, - пояснили в управлении. - Эта технология обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики, которые помогают минимизировать теплопотери и защищают трубы от внешних факторов.

Там заявляют, что срок эксплуатации трубы увеличен до 30 лет.