Козельск останется без воды
Недвижимость и ЖКХ

Козельск останется без воды

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:06
Во вторник, 28 апреля, пройдут работы по переключению нового участка водовода в районе деревни Бурнашево.

Из-за этого с 7:00 до 19:00 в Козельске может наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие воды, сообщили в областном водоканале.

- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены, - говорится в комментарии коммунальщиков. - На время отключения предприятием будет организован подвоз воды населению.

