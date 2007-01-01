Козельск останется без воды

Во вторник, 28 апреля, пройдут работы по переключению нового участка водовода в районе деревни Бурнашево.

Из-за этого с 7:00 до 19:00 в Козельске может наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие воды, сообщили в областном водоканале.

- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены, - говорится в комментарии коммунальщиков. - На время отключения предприятием будет организован подвоз воды населению.