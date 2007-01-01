Коммунальщики рассказали о работах на водопроводных сетях в Калуге
Коммунальщики рассказали о работах на водопроводных сетях в Калуге

Дмитрий Ивьев
22.04, 16:14
Водоканал в среду, 22 апреля, продолжает ремонтные работы.

На Терепецкой выполняется переврезка на новую линию трубопровода протяжённостью около 200 метров. Воду отключили на Азаровской (от Московской до Прирельсовой), Терепецкой, Карьерной, Прирельсовой, Станционной, в переулках Станционном и 1-м и 2-м Карьерных.

На Северном водозаборе специалисты водоканала подключают скважину и запорную арматуру к водоводу 500 мм. Это не потребовало полного отключения воды, но напор в квартирах может быть снижен.

