Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В посёлке Мирный убрали мусорные баки
Недвижимость и ЖКХ

В посёлке Мирный убрали мусорные баки

Евгения Родионова
22.04, 11:00
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 20 апреля, жительница посёлка Мирный рассказала о проблеме с отсутствием мусорных баков в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на станции Тихонова Пустынь 15 апреля убрали мусорные баки.

— Оставили несколько баков, - пишет женщина. - Население численностью свыше 1000 человек. Также начался дачный сезон. Везде одни отписки, в то время как посёлок превращается в груду мусора. Прошу огласки и помощи. Заявление в прокуратуру уже подано. Это прошёл всего один день без мусорного бака, и это только в одном месте.

— Убрали не соответствующие санитарным нормам выгребные ямы, в них в том числе сливались жидкие бытовые отходы, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Для выноса мусора, относящегося к твёрдым коммунальным отходам, жители могут воспользоваться муниципальными контейнерными площадками, расположенными в этих населённых пунктах, по следующим адресам: Тихонова Пустынь: улица Центральная, д. 9; улица Западная, д. 7; улица Южная, д. 7; улица Садовая, д. 19; улица Совхозная, д. 9а. Посёлок Мирный: улица Гагарина, д. 19.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRNY0lUSzFKb2oxaTlUSmlLN3JTUmc9PSIsInZhbHVlIjoiNTQzN01UMEQ4RTdYbG1MZEMyQ1M1cE1sQVBDMy9rSXBJbmwzZkM3VWpFRWovZ01rblFqMjNiUi92QTFwb0ZhVjFnN0tDZUpkblI3akRTM2p6aDRZeXpMdTBZVzB1MThYVnNNc2pEN3IvamZGRENZd3NwMC9wbzRDTUc5ZjdwVXNkeldEZGRweVdSQTNkUXBjVHhNS2hSVHRVVG0va2FQUEo5d3NVbURPMmJCZm1EcGtLallxNHFHcmx3MVpTVjFTdm5QcG04RXNPSG9UYVRxZXB0STNkdmVBeXBJYkVaZ0lTclFldjVnSFZCSXI0TGN5WFJxaldxU2paeFRTbGVzU0RIVk5DMUNpcEsvZHlWc0FKUzZGS1UzaXR4clpoY2kvNFE3am01aXRuZmxGUmFZc2xQcU80MVB4aFY0V2RXSHhJNDVRZjloOFd6NVZYMUhBZjNoS0FKaHJJMmVVVlJOMG0wajdhS1RHd1NLWUE1dWZydUgyL01USzdwS0taV09ZNlJxTnhLdDRZVFkwUHVQb0dWZGRVZ2tLTTdYYWxISjZNK25pMjhmbzV2c1UwQ05CTmxxK1Z3UDN3anF5dXZxOSIsIm1hYyI6IjA1MTZhNTZjY2NmYWY0MjVhNmE3YmQ0OGZiYWE0YzMwNTE0ZWEwZDQ5NjRmMjk0MDNhZjZlOTI4YWMzZjM2MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjI0RFFBaXZJckd4VjVNWDY5cisyeGc9PSIsInZhbHVlIjoiSGpGZTY2NVQ2bmY3d3lkNGhCc2p3NzVjZmZneHB5dmhwdVNMWXh6UWo1Rkt3TnZ5RUhqdHQvbzBoWnVoZThhcWpwdXkwZ1hPMGFuYUR4bjVzYUhpSm9QUUhZdmpsUUE3WGRPTEUzOUFzQ084OTlLcTZ1aDR0bnJRYU4xOTRNRGpLdU9nQ2FTb2FFOWg0ckJzS1dSbHRwSjZtM1B6dHQyenJ0TTU3d0t5U2NqTEk3Q1k4WVpjUzl4U0Z0Ukt6VEswekFmbncvaFhTcWFhVUthNEQxY3VlYXJjQTI1S3daVUxGS2VOeHl1VnV6MXZjRSs5cnpwNHNiSjNEMWhnSndmajVNQWJ5clRCbTI1dUNLYU4zaGdQeDVjR1ovMHF5UTA1Y2VNMDJGeTA4b0R4L0thVDF4dWpNNXZzSU1hVktwRlZ1Q01SOUhxZXpnWW1acExqVWdmZkhkOCtzQ1M3VytiejJTeWJpTnlVRUM3eWFJNFpkT3AyTWQwU0o4SXRsOVBTVWVnOXFPMWZhazJyQ1A1b2NOU2U4cHd2b0tQcnpMWTd3ME1aS2lQWmxLK21Ja0NqU3NyRm90RmIxdUN3TEY1dUNZOVRXSVJLU3lIcDNKeHljcUR2WGpJSjJLMThPNHJyaWdYd1piczFnZTZkeEkxY21WZFRadkVJMXpObGgvVnR4Y25QSlh1eG9OQ0FDUU9WYjRGUkVGK0VwOWdreFRYTjZNaFl5NkdaVEJoSllVZjY3Z1JObkZwMStXUDdBRndDRUF6dXUzOXhmb3Z4T1BGKzBRQzZUL0haL2hhQ1Z1R1dWcktieGZCSjlsRWhGdWdyeVRZZ1FkR29NNkdZck83MCIsIm1hYyI6IjBkOTljYThjMzk1ZTdiODdiZmM5MmJiZGYyMDVhNDZlZDlmY2QyMjZkZDg3Zjk1NmM5ZDZmZTAxNjQ1YzdjNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+