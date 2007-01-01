В посёлке Мирный убрали мусорные баки

В понедельник, 20 апреля, жительница посёлка Мирный рассказала о проблеме с отсутствием мусорных баков в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на станции Тихонова Пустынь 15 апреля убрали мусорные баки.

— Оставили несколько баков, - пишет женщина. - Население численностью свыше 1000 человек. Также начался дачный сезон. Везде одни отписки, в то время как посёлок превращается в груду мусора. Прошу огласки и помощи. Заявление в прокуратуру уже подано. Это прошёл всего один день без мусорного бака, и это только в одном месте.

— Убрали не соответствующие санитарным нормам выгребные ямы, в них в том числе сливались жидкие бытовые отходы, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Для выноса мусора, относящегося к твёрдым коммунальным отходам, жители могут воспользоваться муниципальными контейнерными площадками, расположенными в этих населённых пунктах, по следующим адресам: Тихонова Пустынь: улица Центральная, д. 9; улица Западная, д. 7; улица Южная, д. 7; улица Садовая, д. 19; улица Совхозная, д. 9а. Посёлок Мирный: улица Гагарина, д. 19.