На улице Аллейной ищут хозяина замусоренного участка
В понедельник, 20 апреля, калужанка рассказала о проблеме с мусором возле домов №2 и №4 по улице Аллейной.
По её словам, сейчас не понятно, кому принадлежит участок земли.
— Очень хочется понять, чей это участок и кто должен содержать его в соответствующем порядке? - интересуется горожанка. - Прошлый раз убирал город, второй раз сказали, что участок в аренде, но застройщик давно банкрот. Найдите уже того, кто уберет этот мусор и приведет данный участок в порядок.
— Уборку на этом участке проведём, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
