В Козельске опубликовали график подвоза воды после массового отключения
Во вторник, 21 апреля, во всем районном центре нет воды из-за ремонтных работ.
Областной водоканал опубликовал график подвоза:
- Районная больница – 10:30,
- Школа №4 – 10:50,
- Школа-интернат – 11:10,
- Ул. Чкалова, 9 – 11:30,
- Ул. С. Панковой, 34б – 11:50,
- Ул. Чкалова, 24б – 12:10,
- Ул. Чкалова, 62 – 12:30,
- Ул. Чкалова, 35 – 12:50,
- Ул. Дзержинского, 3а – 13:10,
- Ул. Чкалова, 45 – 13:30,
- Ул. Чкалова, 53 – 13:50,
- Ул. Трубина – 5 – 14:10,
- Ул. Чкалова, 65 – 14:30,
- Ул. Чкалова, 73 – 14:50,
- Ул. Гагарина, 11 – 15:10,
- Ул. Веденеева, 44 – 15:30,
- Ул. Заводская, 13 – 15:50,
- Ул. Достоевского, 2 – 16:10.
Напомним, завершить ремонтные работы планируется к 19:00.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь