Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Козельске опубликовали график подвоза воды после массового отключения
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Козельске опубликовали график подвоза воды после массового отключения

Дмитрий Ивьев
21.04, 09:25
Во вторник, 21 апреля, во всем районном центре нет воды из-за ремонтных работ.

Областной водоканал опубликовал график подвоза:

  • Районная больница – 10:30,
  • Школа №4 – 10:50,
  • Школа-интернат – 11:10,
  • Ул. Чкалова, 9 – 11:30,
  • Ул. С. Панковой, 34б – 11:50,
  • Ул. Чкалова, 24б – 12:10,
  • Ул. Чкалова, 62 – 12:30,
  • Ул. Чкалова, 35 – 12:50,
  • Ул. Дзержинского, 3а – 13:10,
  • Ул. Чкалова, 45 – 13:30,
  • Ул. Чкалова, 53 – 13:50,
  • Ул. Трубина – 5 – 14:10,
  • Ул. Чкалова, 65 – 14:30,
  • Ул. Чкалова, 73 – 14:50,
  • Ул. Гагарина, 11 – 15:10,
  • Ул. Веденеева, 44 – 15:30,
  • Ул. Заводская, 13 – 15:50,
  • Ул. Достоевского, 2 – 16:10.

Напомним, завершить ремонтные работы планируется к 19:00.

eyJpdiI6IjF3R1ZYbldIMFZpQXpjbWt5YVpJaWc9PSIsInZhbHVlIjoiVFVMTnBFRzFyRHVzS2VMOWRHbEM5c2h3VjkyeHZ6T09CQlJFajlmY1RLeTRldk9WUHA2RVJzb1RIQVpCak1QSHZoMWtEQUgvR05nY3RCT1lOZzlKSXppS09jNXdNZFRyK0hsV1BDdW9XaThQTEoycSt6NU03RmJhdWozY083WitPRVdnSmw5cGNJUDQ3U0Q2Y1J2S054ZmlHcTI1ZHpUR0UxVXMxcmNyWGdUbGRtY21rcTNSM3E0R0F6aGV1L094T0ZhdnFBb0czWnhEd3BXMm9zK1Vib2tQTVF1M0ZLcWhDTkQ3MUd0ZVdvU01SbGt0Vk9aY2plcmFPK0lzYVRxSDBtMGhrSjhkcm5wTkNEVFN5VGRicnlSbmk0OGxiK1g2eStLRjc1bXI4T1lOcXRJQWRrYktKeENmRTl3TFc3YUN4NVhheERiZ0RySjlyU0c4NDdsQVRXWFlJSEpaQjdzSmhjK0tieEUvcTc4YWd1ZXlyU1EvRm44VWQyT0ZGRHFYcTVveThhWCs5VUk1OVRQZmd1di80UUFGRFd5VnZoeGlMSGV6djN2dGFjVUZvTTRxVDJEQ2Z5Z2ZWQnVQcXRxaiIsIm1hYyI6ImZiMjE2MzliMjc0NDY2ZWZhZjQzNWI3ZjQ1N2MxODJkZGI2OWFkN2I0OGQzNWQ1ZTMyZDc4MmY3YWRkMTU4MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpSZTlDNnlTM1p0blBXenUvUWdrSmc9PSIsInZhbHVlIjoiMTRCYjlqNWg4RlVQUS9CamZFc0pxaEpkV0RwaW8zUHR4cmM2OU5rMS9RWHpTMFNPdDlhYTlGRHV5MXI5Tnl3K2NZY0VFd21QL1dadlFPYzFqZ3R0clU2bzk3bkd6MENydVlJWEcxcHVBbUhVbjJidWdVS21VNEhVNTAwdi95VzhSS0JJaDFVNFpPR1ZBTE9qQXNLa0VFLzBoUTVBTUdkU21wWlczelVwbDlJMm8rK0lIQXBRY1BtZ0E3NFlkWXlJd2xnWm9WdTRwQjYxM0g2b3R0UjdZMmROSUdpOEYxaFZabzJRejhZQUYzVVVyT25zbFJsL1NrMi9qblppbDJMaEhYaUl0a1ZqT1hDVlA3WVYwSEY0d0NSYTZOWlVlUkgvUW1JWlRHSFh5NUlvZ0lTZkpwcEQrZnkyRGJCaE1acDlXcW5HQVFtWlhEUm5zM2Z5cUxvMDFUTEZ2ZFBGVWduRGVPUVFzYUU0VzJzdU01aVczWVVsT21oVll2NkhVZk92Qk1PZkdKMHpBRkZSSXZuYzFMTTFrcjZxaXBXU0w4Qk9YTEFqU1krODFRZDE4cEpRRmZzazRrS1kzNlJzekhuTkN6R2o5M2kreHA3UlRRUzFuUUpUR1czcDl2M3NTL3VFK3p3QmZEYjRWYW1HYmxGbW8yVmZjMGl5ekdzVUJFeFpzTEFVWFgwaElWTi9KY0djdkFzUmRLTFRtTVRkWE9Hb3h2a3hYUVRoZ2crVnpKSmxMMm84SUVCMVk4dkxDVEl2RU9SZ0pHSTdOMyttUXNYR2FJbTgwcWZ5TjJTOE1Pdi9XOHhBQndGU2VMYW8vTlluNXF4bDJWTVNXZzBQbVpaRSIsIm1hYyI6ImY2N2NlMjY0NGYzN2UzZTY0NTY0YmE1OTAxMzE2MWUyN2E4MWRlYzAzZGM2YzBkZWQ0ODAzMmYwYTI1MDFhZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
