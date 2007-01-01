Северная часть Калуги останется без воды

Дмитрий Ивьев
17.04, 15:14
Масштабное отключение произойдёт на следующей неделе из-за работ по подключению водовода, сообщили в пятницу, 17 апреля, в «Калугаоблводоканале».

  • С 9:00 22 апреля до 20:00 23 апреля холодной воды не будет жилых домов и организациях по адресам: мкр. Северный,
  • мкр. Кубяка,
  • мкр. Байконур,
  • мкр. Канищево,
  • мкр. Терепец,
  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка,
  • мкр. Малиновка,
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Московская, от д. 309 корп 1 до д. 321.

- На время отключения предприятием будет организован подвоз воды населению, - подчеркнули в водоканале.

