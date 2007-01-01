Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Малоярославце после спила бросили дерево возле детского сада
В Малоярославце после спила бросили дерево возле детского сада

Евгения Родионова
17.04, 13:20
Об этом написал местный житель в социальных сетях.

По его словам, у входа в детский сад «Ромашка» валяется дерево.

— Приехала какая-то организация, они спилили дерево, уронили его на дорогу, и уехали, - пишет мужчина. - Родители с детьми еле-еле перелазят через это дерево. Уже почти неделю никто его не убирает.

— Организация, выполняющая спил дерева не смогла его убрать из-за поломки техники, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Вывоз выполнят на следующей неделе.

