Жителей Людиново ждёт массовое отключение электричества
В пятницу, 17 апреля, запланированы ремонтные работы на подстанции, рассказали в администрации района.
Из-за этого с 12:00 до 15:00 отключат электричество на следующих 44 улицах:
- 1-я Лесная,
- 2-я Лесная,
- 3-го Интернационала,
- 70 лет Победы,
- 9 Сентября,
- Бакунина,
- Володарского,
- Достоевского,
- Гогиберидзе,
- Гайдара,
- Железнодорожная,
- Карла Либкнехта,
- Киреева,
- Кирова,
- Комсомольская,
- Котовского,
- Красноармейская,
- Краснофлотская,
- Кропоткина,
- Крупской,
- Крылова,
- Кутузова,
- Лясоцкого,
- М. Горького,
- Нариманова,
- Осипенко,
- Октябрьская,
- Осенний переулок,
- Пролетарская,
- Полевая,
- Победы,
- Плеханова,
- Песочная,
- Первомайская,
- Садовая,
- Семашко,
- Соколова,
- Суворова,
- Тельмана,
- Тепловозостроителей,
- Урицкого,
- Трудовая,
- Фокина,
- Энгельса.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь