Жителей Людиново ждёт массовое отключение электричества
Жителей Людиново ждёт массовое отключение электричества

Дмитрий Ивьев
17.04, 11:19
В пятницу, 17 апреля, запланированы ремонтные работы на подстанции, рассказали в администрации района.

Из-за этого с 12:00 до 15:00 отключат электричество на следующих 44 улицах:

  • 1-я Лесная,
  • 2-я Лесная,
  • 3-го Интернационала,
  • 70 лет Победы,
  • 9 Сентября,
  • Бакунина,
  • Володарского,
  • Достоевского,
  • Гогиберидзе,
  • Гайдара,
  • Железнодорожная,
  • Карла Либкнехта,
  • Киреева,
  • Кирова,
  • Комсомольская,
  • Котовского,
  • Красноармейская,
  • Краснофлотская,
  • Кропоткина,
  • Крупской,
  • Крылова,
  • Кутузова,
  • Лясоцкого,
  • М. Горького,
  • Нариманова,
  • Осипенко,
  • Октябрьская,
  • Осенний переулок,
  • Пролетарская,
  • Полевая,
  • Победы,
  • Плеханова,
  • Песочная,
  • Первомайская,
  • Садовая,
  • Семашко,
  • Соколова,
  • Суворова,
  • Тельмана,
  • Тепловозостроителей,
  • Урицкого,
  • Трудовая,
  • Фокина,
  • Энгельса.

eyJpdiI6IlJYbFRkSFRrSTVtaHBYRFpDU3BwWVE9PSIsInZhbHVlIjoiYzBxcTVCL0FTSUVjWG0wWUkxdU5waitQMFExZHAyNllvZy9aRXlBZzR3NlROZXlZS2NUWC9NS3RpSmZSQU5qZEtiSG9CdE9BT29NUEorbjZLREg2QWF3ZnhRcVpOQklJbnZIdW9mRlc0VjNQZFRiL1ZmSHRjVmF0dDhudWpsS24xU1drdTNlL3BzWnI5ZWtrNjEyWk5FK3gzUmpPZzl3Y3pmWVR0dzlCelZWdjF1RGFvVE9aalRkaVBLYWtoT2VZQ1dBT2ZlR1R5bWwrZGljQiswdDBIUzJyaUd6WUNlMjQzUyt4VTg1TlFOeEhCdjc1ZmRQanV0QU00dFRFSWhFcmVZWEx0R2pvZFRZOTdtaUw4Vjl3VnFUMXVsMEUyR2NrdTRTNGVzRDVuVTM0RHh1eWZhNXAwdWIvQW01SDV0ZEd0UmNkRVdCakNHRTVVSW5PV2NaVW9TRVIrbGFvQ1RGcU1uQkxpNUdsckNpQURoWld6bFozR1krcnFWQlg1N3V1VDBVenhMdS9EejNqcVB1OStnQ3I5S3c0QWQ1b21Zd2NnL2doM1gxc2h3clBocGlBYkdsc3R5L2RWN2VsVEllaCIsIm1hYyI6IjdjMmQ2MTcyMjBhNjk0NTE1MTYwMzBhOTVmNDg0ZDE4YWZkNjU0OTU3YmJlYzI0MTA0OWYxNDFlMDJmZWIzMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNNV2NKS3VScTViZ1h0YTZzZnBlOWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2NTcWpxR0JhSHB3bEJQQllHWmlYREdJTUh6eXgxeEZGQ05nZDRUWlRZVVRvaVdiZk9iaEQxYTRoU3lhdnBkZmk2dXU4cG16ZmUzRzNpTGllQUgrTVBIMVJ2VVUyaVFXbjltbDh5Sm5ZY0JMUFJvNXJ5MzF1VjM4WHV6TmdKTWl0ZnA2Z0xOam5vTUd0a3dhWXpVV01rMGE4N2tlK0RqZVJKU1lTWE1vSXRocmo1UFRkZENwb1FyZStwYmd2NUN5M0VDRUF1T1E3alg3SlRRMEg0MUpYVTJOdkFOb1NDbCtkSXc2QzNjQWFFRElqYlpPNFdOSE56Wk5wcCthZTdEOWlBb0JCQXRRangrVG5aSzRCNVp6Z2tLVTlaZVJHYTBuT1FvYkVTc3dnMkIxWXFnRHZNeUNFTHJnQ2luNEMySFVieE11Q0VXZmx6SUNDR2hpcUJESTJadHNqWEZGa2g1eWNVWlBIclhqbUVyVTZVUmFXMkpRWCsxS1RIRC90K2N6Zy9Odm1MMzdmNHBxS0VWQUNkcFVpV1k0a1hZamFrQXFYQ1hGdVdJRytuUWk1UEdVZUc5Y2wvVlUrdXArV0hrcjBGZzMxQ3owY3lSS3N1c0k3anJJTU5ZSi80TjUxRTZYUzJjZ0Y2bE02Z3FsMnI0MXJWZVllN2VWcXhhV1ltSFBxVkpKYmNLWlNERWlDTFR4UWVsYlowYTc5UW12dG1LTVg3TVRSYkdxVnZzTHR5TWl1SEk3UnhrOWNic1NnN0QvUHF1Y0l5dGVPbmxVNkI5VW4wNWpRR28wQ2hyLzBHWlg2MWpLN1hhblZ3blRzWWdrUTczdks4ZXlheTJ3cUNXVyIsIm1hYyI6IjBiOTQ2NThkMzU4NDg1NzYzZDU3ZjQ1MzI4ZTgwMmM3MjY4NzUyNTdkMDIzZDYxM2RmOTBiZWNmOGMyZTliODUiLCJ0YWciOiIifQ==
