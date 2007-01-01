Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На переулке Врубовой уберут мусор на тротуаре
На переулке Врубовой уберут мусор на тротуаре

Евгения Родионова
17.04, 11:22
0 215
В пятницу, 17 апреля, калужанин рассказал о проблеме с неубранным мусором у дома №4 на переулке Врубовой.

По его словам, о проблеме сообщали неоднократно.

— Прекрасный тротуар, но упирается в мусорные баки и всем приходится обходить их по грязи и по проезжей части! - пишет мужчина. - Кто интересно придумал? Там полно места, куда можно было установить не мешая пешеходам. Очень просим помочь с этой проблемой.

— Уборку площадки планируем провести в течение 3-4 недель, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - По возможности постараемся раньше.

