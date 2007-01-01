Козельск останется без холодной воды
Во вторник, 21 апреля, в районном центре пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях.
Из-за этого с 7:00 до 19:00 город останется без холодной воды, сообщили в «Калугаоблводоканале».
В этот период коммунальщики обещают подвозить воду жителям.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.
