Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Козельск останется без холодной воды
Недвижимость и ЖКХ

Козельск останется без холодной воды

Дмитрий Ивьев
17.04, 09:09
Во вторник, 21 апреля, в районном центре пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях.

Из-за этого с 7:00 до 19:00 город останется без холодной воды, сообщили в «Калугаоблводоканале».

В этот период коммунальщики обещают подвозить воду жителям.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.

