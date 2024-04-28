В Калуге затопило подвал дома на улице Московской

Проблемы возникли в доме №167 рядом с гимназией №19.

- Уже месяц течет канализация, - рассказала на днях местная жительница. - Ужасный запах, подвал уже затоплен! Скоро из-за воды перестанет функционировать лифт, домофон, интернет, так как пролегает кабель.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объяснили проблему неисправностью канализационного коллектора.

- Специалисты уже приступили к ремонту, но объем работ большой, - заявили в министерстве. - По результатам вернемся к концу следующей недели. После ремонта коллектора УК откачает воду и проведет дезинфекцию подвала.