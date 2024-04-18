Маргинал-разрушитель, которого суд отказался выселить, продолжает терроризировать калужан

Ранее мы рассказывали о жителях многоквартирного дома по улице Маршала Жукова в Калуге, которые два года страдают от соседства с асоциальным соседом.
Мужчина заваливает квартиру мусором, круглосуточно приводит домой шумные компании собутыльников и прочее.
Выселить мужчину через суд соседям не удалось, он отказал в иске. Но калужане не сидят сложа руки. Недавно они обратились в ГЖИ и Роспотребнадзор.Последний провел проверку квартиры одного из соседей. Он жаловался на невыносимый запах, проникающий в их комнату, насекомых и грызунов, которые развелись в доме, благодаря вечно пьяному соседу.
– По нашему поручению центр гигиены и эпидемиологии провел исследование воздуха в жилом помещении квартиры № 24 и в подъезде на соответствие СанПиН, обследование на наличие насекомых в местах общего пользования, – сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области. – Согласно протоколам испытаний от 27 марта 2024 года, содержание вредных веществ (аммиак, сероводород) соответствует норме. Согласно экспертному заключению от 29 марта места общего пользования не заселены насекомыми и грызунами.
- Этот ответ - жесть какая-то! - говорят соседи. - буквально за день до проверки я лично таракана в поъезде раздавила. А в конце марта я как-то ночью просыпаюсь от непонятного шума, включаю свет, а по шторке мышь ползет!
Вот так выглядит квартира, где живет пьющий мужчина.
Поскольку квартира является муниципальной собственностью, ГЖИ перенаправила обращение калужан в городскую управу и Роспотребнадзор.
Несколько дней назад жители дома № 44 сообщили, что днем услышали громкий шум. Через какое-то время почувствовали невыносимый запах. Как оказалось, их сосед со своими приятелями пытался разбить ванну, чтобы сдать на металл. В результате повредил канализационную трубу, содержимое которой затопило подвал.
Пьющий калужанин решил разбить чугунную ванну и сдать на металлолом.
Что будет дальше - одному Богу известно. Калужане уже в отчаянии от ситуации, в которой государственные институты вместо того, чтобы защищать их права, встают на сторону маргинала.
И пока городская управа с Роспотребнадзором готовят измученным жильцам дома очередную отписку, они в ужасе ждут прихода тепла, а с ним и невыносимого смрада, который начнет источать та помойка, в которую их асоциальный сосед превратил муниципальную квартиру.
Ну и фантазия маргинала тоже тревожит. Не взбредет ли ему в его пьяную голову, к примеру, капитальную стену на кирпичи разобрать, чтоб дачникам за бутылку продать?
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