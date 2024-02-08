Квитанции с ошибками разослали жителям Калужской области

Проблемы возникли в Спас-Деменске, а также в деревнях Редькино, Старки, поселке Пятовский Дзержинского района.

- В связи с техническим сбоем произошла ошибка в расчете платы услуги водоотведения, - пояснили в водоканале. - В едином платежном документе за январь указан некорректный тариф и сумма за услугу водоотведения. Просим вас не оплачивать этот вид услуг в таких квитанциях!

Новые квитанции обещают направить в течение недели. Правильный тариф для этих населенных пунктов составляет 4,85 руб/м3.

- Если вы успели оплатить ошибочную квитанцию, то ничего предпринимать не нужно – остаток суммы будет учтен в следующих платежах, - рассказали коммунальщики.