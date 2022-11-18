Петр I подарил имения в Калужской губернии любовнице, учителю и колдуну

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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На реке Жиздре раньше была Дудинская дворцовая волость. Она принадлежала царю.

Была образована в 1620-е годы в то время Козельском уезде и занимала примерно половину территории уезда. По переписи 1646 года в ней числилось 954 крестьянских двора, 62 бобыльских и 35 церковных. Насчитывалась 2621 душа мужского пола.

Стала дачницей

В начале ХVIII века села и деревни Дудинской волости стали раздавать помещикам. Село Дудино с деревнями (295 дворов) Пётр I подарил своей любовнице Анне Монс, пожаловав ей поместье, в котором было 195 домов.

Крестьяне свою хозяйку любили, считали доброй. Анна занималась огородничеством. Её даже называют первой настоящей дачницей на Руси.

Анна была дочерью, по одним сведениям, золотых дел мастера, по другим - виноторговца. Семья считалась зажиточной, у них был собственный дом в Москве в немецкой слободе.

С царем Анна познакомилась примерно в 1690 году. По мнению некоторых исследователей, до этого она состояла в связи с его ближайшим помощником и советником Лефортом, а царь в это время ухаживал за её подругой Еленой Фадемрех.

Говорят, что Петр I хотел жениться на Анне, поэтому свою жену Евдокию сослал в монастырь. По крайней мере, в 1703 году Пётр не скрывал своих отношений с Анной, жил в её доме.

Помимо калужского имения Пётр преподносил Анне и другие дорогие подарки: миниатюрный портрет, украшенный алмазами на сумму в тысячу рублей, каменный двухэтажный дом в немецкой (кукуйской) слободе.

Люди Анну недолюбливали, называли Кукуйской царевной и обвиняя в том, что Евдокия оказалась в монастыре. Ходили слухи, что Монс живёт с Петром из-за денег. Об этом говорили и исследователи, проанализировавшие письма Анны к Петру I и не нашедшие в них слов о любви.

Расстались Пётр и Анна в 1704. Монс обвинили в измене, когда в вещах утонувшего саксонского посланника якобы нашли её любовные письма пятилетней давности. Анну посадили под домашний арест.

А у Петра появилась новая фаворитка Марта Скавронская. Только через два года Анне разрешили выйти из дома в церковь. А вскоре обвинили в колдовстве, будто она хотела приворожить Петра и вернуть его. Были арестованы около 30 человек, дом Анны конфисковали, но через год дело закрыли.

Потом Монс вышла замуж за прусского посланника. Но прожили они недолго: через несколько месяцев молодой муж скончался по дороге в Берлин. Анна три года судилась за наследство с его роднёй и добилась своего.

Умерла Монс 15 августа 1714 года от чахотки. Её последним возлюбленным был пленный шведский капитан Карл-Иоганн фон Миллер, которому она завещала почти всё состояние. Но мать, брат и сестра Анны не отдали его Миллеру.

Карета провалилась

Частьи волости Дудино (388 дворов) в 1703 году были пожалованы генералу Михаилу Голицыну за взятие Шлиссельбурга. Князь Голицын всегда был приближен ко двору и был президентом Военной коллегии, блистательно участвовал во многих сражениях.

Михаил Голицын всегда был при дворе и имел хорошую репутацию.

Скончался он 10 декабря 1730 года года «от огорчения». Однако голландский посол описал ег оокнчину по-другому. он рассказал о трагическом происшествии, случившимся с Голицыным, когда императрица Анна Иоанновна возвращалась в Москву из Измайлова.

Голицын ехал впереди, вдруг его лошади остановились и отказывали двигаться дальше «Нетерпение кучера оказалось причиной большого несчастья: он хлестнул лошадь очень сильно, и едва сделали они несколько шагов, как земля быстро начала оседать и поглотила карету.

Княгиня Голицына, увидя, что песок уходит вниз, догадалась из осторожности спрыгнуть на землю… Она хотела броситься в пропасть, но этому помешал один паж, удержав её сзади.

Пешие лакеи императрицы только успели приблизиться, как увидели ещё в провале бревна, отрывающиеся и падающие друг на друга вместе с огромными глыбами камней...

Императрица вернулась в Москву другой дорогой, а это происшествие было представлено публике неудавшейся попыткой покушения на неё».

Голицын был женат дважды. В первом браке на Евдокии Ивановне Бутурлиной. А второй его женой стала Татьяна Борисовна Куракина. В двух браках родилось 18 детей.

Разбогател на взятках

В 1704 году сёла Дудино и Волосово (487 дворов) отдали чиновнику Автоному Ивановичу Иванову, которого ещё царевна Софья сделала думным дьяком. А в 1690 году Автоном стал одним из подписавших отречение Софьи Алексеевны. За это получил во владения несколько деревень.

Петр I отмечал «прыткость и сметливость» Иванова и доверил ему управление сразу тремя приказами: иноземным, рейтарским и пушкарским. Здесь-то Иванов и разбогател: имел 16000 душ и огромные капиталы, потому что получал взятки.

К нему даже обращался, прося помощи и покровительства, гетман Мазепа.

После смерти Автонома Ивановича в 1709 году калужское поместье вернулось в казенное владение.

А вот московское имение Троицкое Автонома Иванова перешло к его сыну, затем к внучке Дарье Салтыковой, той самой Сатычихе, известной жестокими убийствами и истязаниями крепостных.

Шутовской патриарх

Учителю Петра I Никите Моисеевичу Зотову досталось село Ловать (74 двора) в Дудинской дворцовой волости.

Зотов хоть и не был дворянином, но получил приличный подарок от Петра.

Зотов был простым дьяком, но ему поручили обучать пятилетнего царевича Петра. Он преподавал грамоту и заставлял своего ученика читать Псалтырь и Евангелие. А чтобы Перу не было скучно, давал ему «Потешные книги» с картинками.

Затем Зотов принимал участие в заключении Бахчисарайского мира, заведовал походной канцелярией и был печатником. В шутовских сборищах Петра и его друзей Никиту Моисеевича прозвали «патриархом».

В 1714 году семидесятилетний выживший из ума Зотов решил жениться на вдове капитана Стремоухова Анне Пашковой. Пётр сначала был против этого брака, но потом дал разрешение.

Свадьбу отпраздновали торжественно и весело. А после смерти Никиты Моисеевича Пётр заставил жениться на его вдове боярина Петра Бутурлина, передав ему и зотовский титул «шутовского патриарха».

Искали волшебную книгу

В 1710 сподвижник Петра I Яков Брюс за Ништадтский мир получил несколько сёл в Дудинской волости, 415 дворов.

Якова Брюса местные жители побаивались.

Брюс изучал множество наук, у него были свои лаборатория и обсерватория. Поэтому люди Якова Брюса побаивались, называли колдуном и чернокнижником. Поговаривали, что он увлекался алхимией.

Ходили слухи, что он изобрел живую и мёртвую воду и создал механическую прислугу.

А после смерти Брюса многие искали его волшебную книгу. В её существование верила даже Екатерина I.

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